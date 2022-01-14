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За прошлый год на территории Ростовской области обнаружено 773 взрывоопасных предмета
Общество
За прошлый год на территории Ростовской области обнаружено 773 взрывоопасных предмета
donland.ru  /  Пресс-служба правительства Ростовской области

Ростов-на-Дону, 14 января. За прошедший год на территории Ростовской области было обнаружено 773 взрывоопасных предмета со времен Великой Отечественной войны. Большая часть этих боеприпасов найдена в Аксайском, Каменском, Матвеево-Курганском и Обливском районах. 

Как отметили в пресс-службе областного правительства, причина таких находок кроется в том, что на территории Ростовской области в то время развернулись ожесточенные бои. По интенсивности боевых действий и количеству задействованных войск и боевой техники в сражениях на территории региона в 1941-1943 годах аналогов в истории Великой Отечественной войны нет. 

Заместитель губернатора Вадим Артемов добавил, что хотя боевые действия на Дону закончились в конце августа 1943 года, в местах боев, до сих пор находят мины, авиабомбы, оружие и технику. 

Кроме того, благодаря работе донских поисковиков в рамках реализации проекта «Без срока давности», удается также найти ранее неизвестные места захоронений советских солдат, офицеров и мирного населения, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков.

Ранее ФАН рассказывал о новом проекте «Без срока давности» над которым работают донские поисковые объединения. Как пояснили эксперты, основную часть работы составляют раскопки расстрельных ям и тайных нацистских захоронений мирного населения. 

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боеприпасы ростовская область эхо войны
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