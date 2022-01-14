КамАЗ насмерть переехал пенсионерку в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 14 января. Ростовская пенсионерка погибла на улице 40 лет Победы под колесами КамАЗа, переходив проезжую часть. Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, пешеход скончался до приезда скорой помощи.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел сегодня около десяти утра. По предварительным данным, грузовик наехал на пешехода, когда тот переходил проезжую часть дороги слева направо по нерегулируемому переходу. В обстоятельствах трагедии еще предстоит разобраться экспертам ГИБДД.

Ранее ФАН рассказывал, как автобус с детьми попал в ДТП в Ростовской области. Авария произошла на нерегулируемом перекрестке, когда водитель автобуса не выдержал дистанцию и врезался в стоящий на левый поворот ВАЗ-2107. Автобус ехал из Донецка в Ставрополь.