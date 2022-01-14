Пожар произошел в здании ростовского главпочтамта

Ростов-на-Дону, 14 января. Пожар произошел накануне в здании регионального управления Почты России. Из здания эвакуировали 60 человек, посылки и письма не пострадали.

Как пояснили ФАН в пресс-службе МЧС по Ростовской области, когда подразделения прибыли на место пожара наблюдалось горение в подпотолочном пространстве на площади 5 кв. метров. В результате пожара в здании управления Почты России никто не пострадал. Специалистам предстоит выяснить причины возгорания. В настоящее время в этом почтовом отделении изменен график работы.

Ранее ФАН рассказывал о серьезном пожаре на одном из производств Ростовской области. На момент прибытия пожарных, помещение уже горело внутри. По оперативным данным площадь пожара составляет 100 кв. метров.