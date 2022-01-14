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Серьезный пожар произошел на молокозаводе в Ростовской области

  /   Обновлено: 14 января 2022 10:31
Происшествия
Серьезный пожар произошел на молокозаводе в Ростовской области
Prt Scr youtube.com  /  Демид Быстров

Ростов-на-Дону, 14 января. В Родионово-Несветайской слободе Ростовской области сегодня утром произошел крупный пожар. Загорелась кровля производственного здания на территории молокозавода. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, пострадавших нет, работы по устранению пожара продолжаются.

В ведомстве также отметили, что звонок о пожаре поступил около девяти утра. На момент прибытия пожарных, помещение уже горело внутри. По оперативным данным площадь пожара составляет 100 кв. метров. В настоящее время на месте работают 47 человек личного состава и 14 единиц техники. 

Ранее ФАН рассказывал о пожаре в одном из жилых домов в городе Гуково Ростовской области. Причиной гибели женщины 1937 года рождения стали многочисленные ожоги, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

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