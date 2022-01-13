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Капитальный ремонт дамбы ростовского Северного водохранилища завершится весной 2022 года
Общество
Капитальный ремонт дамбы ростовского Северного водохранилища завершится весной 2022 года
rostov-gorod.ru  /  Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 13 января. В донской столице нашли подрядчика для осуществления капитального ремонта низового Северного водохранилища. Работы необходимо завершить в марте текущего года. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документу, стоимость работ оценивается в 24 млн рублей. За эти деньги подрядчику необходимо будет заменить глубинные колесные затворы, направляющие рамы, подъемные механизмы и выполнить целый ряд работ по очистке конструкций и систем. 

Ранее ФАН сообщал, что вопрос ремонта дамбы на Северном водохранилище Ростова решили рассмотреть после того, как весной 2021 года большое бревно повредило один из запоров. В результате аварии на водохранилище спустили всю воду. Обследовав сооружение и выявив причину поломки, было решено произвести его капитальный ремонт. 

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