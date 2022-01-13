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Плата за детский сад возросла на четверть в Ростовской области
Общество
Плата за детский сад возросла на четверть в Ростовской области
сыктывкар.рф  / 

Ростов-на-Дону, 13 января. На Дону изменился размер максимальной платы за пребывание детей в детсадах и других образовательных учреждениях. Об этом свидетельствует постановление подписанное губернатором региона Василием Голубевым. 

Теперь цены на содержание малышей в дошкольных учреждениях значительно возрастут. Так день в детсаду на ребенка до 3 лет может обойтись в 126,97 рубля против старых 99,7 рубля. А расходы на содержание детей от 3 до 7 лет и вовсе составят 153,25 рубля в день. Ранее цена была 120,4 рубля.

Увеличение платы за пребывание детей в дошкольных учреждениях повысятся по всему региону. Но далеко не везде тариф достигнет ростовского уровня. Например, в Донецке за день содержание ребенка в яслях придется заплатить 83,80 рубля, а за пребывание в старших группах — 101,15 рубля.

Причем дальнейшее повышение стоимости будет рассчитываться согласно инфляции и прогнозов по социально-экономическому развитию Ростовской области.

Ранее ФАН рассказывал, как депутат Госдумы Василий Власов предлагал отменить ежемесячную плату за услуги муниципальных детских садов. По слова депутата, Конституция России гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного образования, а Федеральный закон предусматривает плату за услуги и питание в детских садах. 

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