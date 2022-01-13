Колбасная продукция из ДНР пополнит прилавки ростовских магазинов

Ростов-на-Дону, 13 января. В Ростовскую область прибудет первая партия колбасных изделий из Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

В министерстве отмечают, возможность экспорта появилась благодаря указу президента РФ Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Уже экспортировано 1,5 тонны сыровяленых колбасных изделий от Енакиевского мясокомбината. Экспортная партия колбасных изделий будет продаваться на территории Ростовской области.

Ранее ФАН рассказывал о результатах опроса жителей страны по качеству продуктов питания. Большая часть опрошенных из данной выборки (72%) жалуется на качество колбасных изделий.