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Колбасная продукция из ДНР пополнит прилавки ростовских магазинов

Общество
Колбасная продукция из ДНР пополнит прилавки ростовских магазинов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Ростов-на-Дону, 13 января. В Ростовскую область прибудет первая партия колбасных изделий из Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

В министерстве отмечают, возможность экспорта появилась благодаря указу президента РФ Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». 

Уже экспортировано 1,5 тонны сыровяленых колбасных изделий от Енакиевского мясокомбината. Экспортная партия колбасных изделий будет продаваться на территории Ростовской области. 

Ранее ФАН рассказывал о результатах опроса жителей страны по качеству продуктов питания. Большая часть опрошенных из данной выборки (72%) жалуется на качество колбасных изделий.

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