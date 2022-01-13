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Автобус с детьми попал в ДТП в Ростовской области

  /   Обновлено: 13 января 2022 16:02
Происшествия
Автобус с детьми попал в ДТП в Ростовской области
управление ГИБДД по РО  /  отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 13 января. Автобус Mercedes-Benz, в котором находилось 18 школьников, попал в аварию в Неклиновском районе Ростовской области. Как сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, из детей никто не пострадал.

В ведомстве уточнили, что автобус ехал из Донецка в Ставрополь. В салоне находилось 18 детей школьного возраста. Авария произошла на нерегулируемом перекрестке, когда водитель автобуса не выдержал дистанцию и врезался в стоящий на левый поворот ВАЗ-2107.

Автобус с детьми попал в ДТП в Ростовской области
управление ГИБДД по РО / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

В результате аварии пострадали пассажиры легковушки, им оказана помощь. Пассажиры автобуса целы. Всех детей пересадили в другой автобус и они продолжили движение. 

Ранее ФАН сообщал, что на автодороге поселок Жирнов — поселок Шолоховский в Ростовской области столкнулись два грузовика. В результате столкновения автомобили получили серьезные механические повреждения, водители живы. 

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ростовская область дтп с пострадавшими детский автобус
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