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Лжеминеры атаковали школы и колледжи в Ростовской области
Происшествия
Лжеминеры атаковали школы и колледжи в Ростовской области
78.rosguard.gov.ru  /  пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Ростов-на-Дону, 13 января. За последние сутки по региону прокатилась волна ложных сообщений об угрозах взрывов на различных объектах. В их число вошли школы, колледжи и речные суда. Утром стало известно об эвакуации школы в Каменск-Шахтинском и колледжа РГЭУ.

Согласно официальному сообщению администрации города, утром 13 января, в дежурную часть Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Каменский» поступило сообщение о минировании средней общеобразовательной школы №1 города Каменска. Незамедлительно все обучающиеся и сотрудники школы были эвакуированы, а на место прибыли представители специальных служб. 

Специалисты силовых структур провели обследование здания и школьной территории, но опасных предметов обнаружено не было. В настоящее время образовательный процесс продолжается в штатном режиме.

Также сегодня утром поступило сообщение о взрывоопасном предмете на территории колледжа РГЭУ в Ростове-на-Дону. Оперативники в срочном порядке прибыли к учебному заведению, огородили сигнальной лентой здание колледжа и провели обследование помещений и близлежащей территории. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Ранее ФАН сообщал, что 13 января администрация Саратова приняла решение закрыть все школы из-за сообщений о «минировании» зданий общеобразовательных учреждений. Согласно имеющейся информации, руководству школ поступили анонимные звонки и письма с угрозами.

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ростовская область ложный вызов минирование школ
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