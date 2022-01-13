Житель Таганрога погиб в шахте застрявшего лифта

Ростов-на-Дону, 13 января. Накануне в шахте лифта одной из многоэтажек Таганрога обнаружили тело 36-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, гибель наступила в результате падения с высоты.

В ведомстве также сообщили подробности трагического инцидента. Когда кабина лифта застряла между 8 и 9 этажами в ней находилось трое мужчин. Они самостоятельно открыли двери, после чего один из них попытался выбраться из кабины, но сорвался вниз. В результате полученных при падении травм мужчина скончался. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее ФАН рассказывал, как в рязанской многоэтажке сорвался лифт с пассажирами. Срыв лифта в шахту произошел в жилой новостройке на Михайловском шоссе. Согласно имеющейся информации, в одном из подъездов с инженерным механизмом что-то произошло, и он сорвался вниз вместе с пассажирами. Благодаря механическим стопорам кабина лифта остановилась в районе четвертого этажа, что позволило избежать человеческих жертв.