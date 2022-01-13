В преддверии Крещения в Ростовской области подготовили 80 обрядовых купален

Ростов-на-Дону, 13 января. В Ростовской области подготовят около 80 мест для обрядового купания во время празднования Крещения Господня. Десять из них оборудуют в донской столице.

Как отметили в администрации регионального правительства, все официальные места для обрядового омовения будут оборудованы удобными подходами и сходнями. В настоящее время спасатели проверяют дно каждого из водоемов и оценивают уровень подготовки объектов.

«Во всех оборудованных местах купания на дежурство заступят спасатели и пожарные, сотрудники МЧС, медперсонал, представители казачества и работники правоохранительных органов. В общей сложности будет задействовано более тысячи человек, готовы к применению 280 единиц техники», — пояснил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

В управлении информационной политики области подчеркнули, что информация о местах нахождения купелей будет представлена в открытом доступе в ближайшее время.

Купание в проруби — одна из самых известных традиций Крещения. Основная масса купающихся приходит к водоемам ночью. В прошлом году с 18 на 19 января в обряде приняли участие более 100 тысяч дончан. В этом году по прогнозам статистов, количество желающих окунуться в ледяную воду может быть гораздо больше.

Ранее ФАН сообщал, что МВД России по Красноярскому краю ввело штрафы за купание в проруби на Крещение, а Красноярская епархия Русской православной церкви (РПЦ) сообщила об отказе от крещенских купаний из-за ситуации с COVID-19.