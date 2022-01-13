Пенсионерка погибла при пожаре в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 13 января. Накануне в городе Гуково Ростовской области произошел пожар в жилом доме. В результате происшествия погибла пенсионерка, сообщили в пресс-службе МЧС Ростовской области.

В ведомстве также отметили, что причиной гибели женщины 1937 года рождения стали многочисленные ожоги. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Для ликвидации пожара было привлечено шесть человек личного состава и две единицы техники.

Ранее ФАН рассказывал, как в центре Ростова-на-Дону огонь охватил салон эротического массажа. Ни одна из работниц не пострадала. К тушению были привлечены три единицы техники и 12 человек личного состава.