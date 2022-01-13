В Ростове-на-Дону до конца года снесут все аварийные дома в центре города

Ростов-на-Дону, 13 января. Глава городской администрации донской столицы пообещал, что в текущем году в центре города будут снесены все аварийные дома. По его словам, первыми под снос пойдут здания в Ленинском районе города.

Алексей Логвиненко добавил, что в прошлом году от аварийных построек зачищали Кировский район и в этом году работа продолжится. Как отметил городской глава, такая активизация по сносу старинных зданий связана с многочисленными обращениями горожан в надзорные органы. Люди жалуются на падающие кирпичи и бездомных, которые облюбовали эти строения.

Также градоначальник предположил, что на месте снесенных зданий могут появиться новые торговые и деловые центры. Здания за которыми закреплен статус архитектурных памятников будут законсервированы и сохранены.

Ранее ФАН рассказывал, как представители общественных организаций выступили за сохранение старинной застройки Ростова-на-Дону. По их мнению, в городе может исчезнуть 250 охранных зон. В 82 зонах повысится разрешенная высота застройки, а 23 охранных зоны просто потеряют здания, которые находились под охраной.