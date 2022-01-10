Ростовчанина подозревают в даче взятки судебному приставу

Ростов-на-Дону, 10 января. 39-летнего жителя донской столицы подозревают в даче взятки судебному приставу. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

По версии следствия октябре 2021 года подозреваемый передал 40 тысяч рублей судебному приставу-исполнителю с просьбой прекратить исполнительное производство и снять ограничения на выезд из Российской Федерации. Судебный пристав сообщил об этом своему начальству, после чего незаконные действия ростовчанина пресекли сотрудники ростовского ОЭБ и ПК УМВД.

В ведомстве добавили, что в настоящее время по данному уголовному делу выясняются все подробности и обстоятельства.

Ранее ФАН рассказывал, как жительницу Мордовии оштрафовали за взятку участковому. Полицейский уличил местную жительницу в незаконной прописке четырех иностранных граждан, а она попыталась задобрить его переводом на счет 10 тысяч рублей.