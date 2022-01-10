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Салон эротического массажа загорелся ночью в Ростове-на-Дону
Происшествия
Салон эротического массажа загорелся ночью в Ростове-на-Дону
 /  пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Ростов-на-Дону, 10 января. Прошлой ночью огонь охватил салон эротического массажа в центре донской столицы. Ни одна из работниц не пострадала, однако, как сообщил Telegram-канал Don Mash, отдых посетителям был испорчен.

Информацию о пожаре обнародовал один из посетителей этого салона. Он рассказал журналистам, что накануне вечером приехал на расслабляющий сеанс, но вместо удовольствия он увидел горящее двухэтажное здание и множество спасателей.

В пресс-службе регионального МЧС информацию о пожаре подтвердили.

«Возгорание произошло в здании на переулке Крепостном. Пожар произошел на площади 20 квадратных метров. К тушению были привлечены три единицы техники и 12 человек личного состава», — отметили в ведомстве. 

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания, однако некоторые посетители уверяют, что пожар произошел по причине неисправности обогревателей.

Ранее ФАН рассказывал, как в городе Шахты на переулке Дундича, при пожаре на площади в пять квадратных метров погиб мужчина. Пожар возник по причине неосторожного обращения с огнем при курении. Причиной смерти человека стали многочисленные ожоги.

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пожар мчс ростов на дону загорелся салон массажа
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