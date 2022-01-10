Жильцам ростовской пятиэтажки на Кривошлыковском предложили заплатить за ремонт дома 100 млн рублей

Ростов-на-Дону, 10 января. Ремонт пятиэтажного дома с тремя подъездами в Кривошлыковском переулке городские власти оценили в 100 млн рублей. По словам жильцов, именно такую сумму предложили насобирать эксперты, во время судебного заседания в конце декабря.

Жильцы отмечают, что прошлой весной их дом готовы были отремонтировать за 80 млн, однако как пояснили специалисты из ДГТУ, учитывая подорожание стройматериалов смета за время изменилась и теперь ремонтные работы обойдутся гораздо дороже.

«Такая сумма была озвучена на предыдущем заседании 27 декабря 2021 года. В экспертизе, которую проводили специалисты из ДГТУ в марте озвучена сумма 80 млн рублей, но во время выступления в суде они сказали, что подорожали стройматериалы и теперь сумма может увеличиться от 100 до 150 млн», — рассказывает житель первого подъезда.

В конце декабря прошлого года жители записали коллективное обращение к президенту РФ Владимиру Путину, с просьбой спасти их дом от сноса, об этом ФАН рассказывал ранее. Такая ситуация сложилась в процессе противостояния жильцов и чиновников, которые выступали за снос объекта.

Еще в конце 2020 года городские власти предлагали людям выкупить их квартиры по рыночной цене — 60 тысяч рублей за квадратный метр. Некоторых жильцов это предложение заинтересовало, но другая часть выступила за ремонт дома, что разделило жителей на два лагеря.

На судебном заседании, которое проходило 10 января, суд в требовании жильцов отказал.

«Судья зачитала определение, где озвучено, что нам отказано. На каком основании и из-за чего, это будет написано на бумаге и выдано нам через несколько дней», — пояснили жильцы дома.

Тем не менее жители пятиэтажки не собираются сдаваться. Как только они получат письменное определение, то подумают насчет дальнейших шагов, но какими именно будут эти шаги и в какую сторону покажет время. Ведь в конце декабря прошлого года городские власти Ростова пообещали не сносить дом на Кривошлыковском переулке до окончательного решения суда.