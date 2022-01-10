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Техногенную аварию предотвратили спасатели Ростовской области на месте разлива топлива из бензовоза

  /   Обновлено: 10 января 2022 15:34
Происшествия
Техногенную аварию предотвратили спасатели Ростовской области на месте разлива топлива из бензовоза
пресс-служба МЧС по Ростовской области  /  Пресс-служба МЧС по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 10 января. Бензовоз едва не стал причиной техногенной катастрофы у города Шахты в Ростовской области. Благодаря слаженным действиям донских спасателей трагедии удалось избежать.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в начале второго оперативный дежурный получил информацию, что при выезде с территории нефтебазы, расположенной на улице Рабоче-Крестьянской, у бензовоза оторвало кран. Это привело к разливу топлива в размере 11 кубических метров. Прибывшие на место происшествия спасатели остановили дальнейший разлив и приняли все необходимые меры для ликвидации аварийной ситуации. В настоящее время на месте разлива бензина дежурят две единицы техники и восемь человек личного состава.

Техногенную аварию предотвратили спасатели Ростовской области на месте розлива топлива из бензовоза
пресс-служба МЧС по Ростовской области / Пресс-служба МЧС по Ростовской области

Ранее ФАН сообщал, что несколько автомобилей сгорело за прошедшие сутки в Ростовской области. Один из серьезных пожаров произошел на парковке одного из магазинов в Ростове-на-Дону. Как отметили очевидцы, машина выгорела дотла еще до приезда спасателей.

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мчс бензовоз ростовская область шахты розлив топлива
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