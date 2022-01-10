Техногенную аварию предотвратили спасатели Ростовской области на месте разлива топлива из бензовоза

Ростов-на-Дону, 10 января. Бензовоз едва не стал причиной техногенной катастрофы у города Шахты в Ростовской области. Благодаря слаженным действиям донских спасателей трагедии удалось избежать.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в начале второго оперативный дежурный получил информацию, что при выезде с территории нефтебазы, расположенной на улице Рабоче-Крестьянской, у бензовоза оторвало кран. Это привело к разливу топлива в размере 11 кубических метров. Прибывшие на место происшествия спасатели остановили дальнейший разлив и приняли все необходимые меры для ликвидации аварийной ситуации. В настоящее время на месте разлива бензина дежурят две единицы техники и восемь человек личного состава.

пресс-служба МЧС по Ростовской области / Пресс-служба МЧС по Ростовской области

Ранее ФАН сообщал, что несколько автомобилей сгорело за прошедшие сутки в Ростовской области. Один из серьезных пожаров произошел на парковке одного из магазинов в Ростове-на-Дону. Как отметили очевидцы, машина выгорела дотла еще до приезда спасателей.