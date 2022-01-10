Два грузовика столкнулись на трассе в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 10 января. Два грузовых автомобиля столкнулись на автодороге поселок Жирнов — поселок Шолоховский в Ростовской области. По счастливому стечению обстоятельств, обошлось без жертв.

Как рассказали в отделе пропаганды регионального ГИБДД, водитель автомобиля MAN с полуприцепом не справился с управлением и съехал на левую обочину, где стоял груженый щебнем «КамАЗ». В результате столкновения автомобили получили серьезные механические повреждения, водители живы. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства данного инцидента.

Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ранее ФАН рассказывал, как в аварии на автодороге станица Егорлыкская — хутор Кавалерийский в Ростовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир. Водитель автомобиля превысил скорость, машина выехала с проезжей части в кювет и перевернулась.