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Пациент ростовской БСМП выпал из окна и погиб
Происшествия
Пациент ростовской БСМП выпал из окна и погиб
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ростов-на-Дону, 10 января. Накануне вечером 47-летний пациент ростовской больницы скорой медицинской помощи погиб, выпав из окна третьего этажа. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщил портал donday.ru.

Погибший занимался розничной торговлей санитарно-технического оборудования на протяжении десяти лет. Он жил в том же районе, где располагается больница, в которую попал не так давно с обострением токсического гепатита.

Ранее ФАН рассказывал, как молодой мужчина погиб в результате падения с высоты многоэтажного жилого дома в Калининском районе Новосибирска. Инцидент произошел в ночное время на улице Гребенщикова. Тело мужчины нашли на тротуаре спустя несколько часов после происшествия.

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ростов-на-дону погиб выпав из окна бсмп
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