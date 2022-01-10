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Два донских муниципалитета получат 166 млн рублей на развитие коммунальной инфраструктуры
Общество
Два донских муниципалитета получат 166 млн рублей на развитие коммунальной инфраструктуры
donland.ru  /  Пресс-служба Губернатора Ростовской области

Ростов-на-Дону, 10 января. Ассигнования на сумму более 166 млн рублей получат Таганрог и Семикаракорский район Ростовской области. Распоряжение о выделении средств накануне подписал глава региона. 

Как отметили в пресс-службе областной администрации, деньги будут направлены на решение вопросов, связанных с жилищно-коммунальной сферой. В частности, более 162 млн рублей пойдут на обеспечение водоснабжения и водоотведения в Таганроге, а оставшиеся 4,3 млн рублей направят на решение вопросов электроснабжения в Семикаракорском районе.

Ранее ФАН сообщал, что на территории бывшей площадки «ТагАЗ» могут запустить производство сельскохозяйственных машин и коммунальной техники. В роли инвестора выступит «Ростсельмаш». Организация готова представить свое предложение по производству различных видов техники на данной площадке.

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таганрог ростовская область коммунальная сфера
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