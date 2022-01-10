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Автомобильная авария в Ростовской области унесла жизнь пассажира
Происшествия
Автомобильная авария в Ростовской области унесла жизнь пассажира
управление пропаганды ГИБДД по Ростовской области  /  управление пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 10 января. Накануне на автодороге станица Егорлыкская — хутор Кавалерийский в Ростовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Подробности аварии сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Epica превысил скорость и не справился с управлением. Машина выехала с проезжей части в правый кювет и перевернулась. От полученных травм мужчина-пассажир скончался на месте происшествия.  

В ведомстве также отметили, что по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Автомобильная авария в Ростовской области унесла жизнь пассажира
управление пропаганды ГИБДД по Ростовской области / управление пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ранее ФАН рассказывал, как в результате лобового столкновения ВАЗ-2110 и Hyundai Accent в Ростовской области погибли оба водителя. Пассажиры автомобилей, в том числе двое детей, получили травмы и были доставлены в больницу. 

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ростовская область дтп с погибшими гибдд по Ростовской области
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