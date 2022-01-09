Ростовский водоканал возместит убытки на 30 млн рублей

Ростов-на-Дону, 9 января. Накануне в электронной картотеке арбитражного суда появилась информация, о взыскании с АО «Ростовводоканал» 29,8 млн рублей в пользу компании «Водоканалстройпроект».

Как указано в материалах дела, недопонимание между сторонами возникло еще в 2019 году, когда организации заключили договор о проектировании и строительстве объектов водоснабжения при возведении жилого дома с подземной автостоянкой на улице Ларина. Общие затраты на работы составили порядка 103 млн рублей, и «Ростовводоканал» часть уже выплатил. Однако по некоторым позициям возникли разногласия, которые и заставили истца обратиться в суд.

По решению суда ответчик обязан выполнить условия спорного договора и возместить 29,8 миллиона рублей, а также 171 тысячу рублей в качестве судебных расходов.

Ранее ФАН рассказывал, как арбитражный суд Ростовской области отказал в рассмотрении иска общества охраны памятников к комитету по охране объектов культурного наследия. Судебный спор касается ростовского ипподрома и длится с 2020 года.