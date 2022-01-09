Житель Ростовской области задержан за убийство двух человек

Ростов-на-Дону, 9 января. Жителя Мартыновского района Ростовской области подозревают в убийстве двух человек у себя дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, 7 января текущего года руководствуясь личной неприязнью, 55-летний задержанный ударил ножом в грудь свою 53-летнюю жену, после чего взял ружье и застрелил 47-летнего знакомого своей супруги. От полученных травм потерпевшие скончались на месте, а хозяин скрылся.

Когда на месте происшествия оказались специалисты следственного отдела, они в кротчайшие сроки установили местонахождение злоумышленника и провели его задержание. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудника отдела полиции №5 города Ростова-на-Дону нашли мертвым после смены в частном домовладении на территории села в Азовском районе. Его обнаружила супруга, которая и вызвала полицию. Никаких телесных повреждений на теле обнаружено не было.