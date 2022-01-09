Несколько автомобилей сгорело в Ростовской области за последние дни

Ростов-на-Дону, 9 января. Несколько автомобилей сгорело за сутки в Ростовской области. Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожары произошли в Батайске и Волгодонске. Все происшествия обошлись без человеческих жертв.

Так в Батайске по улице Артемовской загорелся гараж. От огня пострадал автомобиль «Волга». В тушении возгорания приняли участие 15 человек личного состава и 4 единицы техники.

Второе возгорание произошло в Волгодонске на улице 2-я Бетонная. Автомобиль вспыхнул в пути следования, жертв удалось избежать. Пожарные обошлись одним расчетом.

Несколько дней назад на парковке одного из магазинов в Ростове-на-Дону также вспыхнул автомобиль. Как отметили очевидцы, машина выгорела дотла до приезда спасателей. Автомобилисты отгоняли свои машины подальше от пожара. В пресс-службе МЧС пояснили, что на полную ликвидацию возгорания потребовалось сорок минут. Марку автомобиля пока установить не удалось.

Ранее ФАН рассказывал, как днем в городе Шахты на переулке Дундича при пожаре на площади в пять квадратных метров погиб мужчина. Пожар возник по причине неосторожного обращения с огнем при курении. Причиной смерти стали многочисленные ожоги.