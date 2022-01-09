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Производство коммунальных машин и сельхозтехники могу запустить на «ТагАЗе»
Экономика
Производство коммунальных машин и сельхозтехники могу запустить на «ТагАЗе»
donland.ru  /  пресс-служба администрации Ростовской области

Ростов-на-Дону, 9 января. На территории бывшей площадки «ТагАЗ» могут запустить производство сельскохозяйственных машин и коммунальной техники. Об этом главе региона Василию Голубеву сообщил его заместитель Александр Скрябин.

Как отметил замгубернатора, в роли инвестора выступит «Ростсельмаш». Организация готова представить свое предложение по производству различных видов техники на данной площадке. Он также рассказал о реализуемых проектах, среди которых «Донбиотех» в Волгодонске, строящийся тракторный завод и модернизация новошахтинского нефтеперерабатывающего завода с объемом инвестиций в 177 млрд рублей. 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев напомнил, что в регионе созданы все условия, для использования новых производственных площадок. Все заделы, которые вошли в «100 губернаторских проектов», требуют постоянного сопровождения. 

«В наступившем году мы будем заниматься проектами будущего, совершенно очевидно. Планку по объему инвестиций надо повышать, и это требует больших усилий. В этой работе важно все до мелочей», —  заявил Василий Голубев.

В целом, по итогам 2021 года в регионе ожидается рост как в целом по экономике, так и по ее основным отраслям. Предприятия работают в штатном режиме, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований безопасности.

Ранее ФАН сообщал о начале строительства нового тракторного завода в Ростове-на-Дону. Новое промышленное предприятие полного цикла появится на территории бывшего завода «Копнитель», который входит в группу «Ростсельмаш». В создание нового предприятия компания инвестирует более 5 млрд рублей и к 2023 году, согласно плану, оно выйдет на полную мощность.

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Все новости / Экономика / Производство коммунальных машин и сельхозтехники могу запустить на «ТагАЗе»
экономика ростовская область инвестиции новые производства ТагАЗ
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