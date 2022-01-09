Донское предприятие оштрафовали за загрязнение реки

Ростов-на-Дону, 9 января. Штраф за сброс сточных вод в реку Малый Несветай в Ростовской области получила компания «Водные ресурсы». Факты несоблюдения требований федерального законодательства вскрыли сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры во время проверки.

В ведомстве пояснили, что сотрудники выявили сброс сточных вод в реку с превышением установленных нормативов загрязняющих веществ. Руководителю организации вынесли представление, однако нарушения не были устранены. В суд был направлен иск, а виновных привлекли к административной ответственности. В настоящее время вопрос находится на контроле прокуратуры.

Ранее ФАН рассказывал, как некоторые подвальные помещения на территории промзоны «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге оказались затоплены сточными водами. По словам предпринимателей, представители «Водоканала» из-за долгов установили «затычку» на слив сточных вод, из-за чего они стали подтапливать цокольные этажи.