Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 12:14
12:13
Спорт
Друг Коннора Макгрегора Диллон Дэнис ввязался в конфликт с журналистом Ариэлем Хельвани
12:13
Общество
От СССР до России: бывший житель Крыма удивился изменениям на полуострове за 30 лет
12:09
Политика
Токаев самостоятельно принимает решения как глава Совета безопасности Казахстана
12:07
Общество
Петербург вновь занял второе место антирейтинга по суточной заболеваемости коронавирусом
12:07
Происшествия
Разбитый Jeep без водителя обнаружили на заметенной дороге в Петербурге
12:06
Общество
Генетические особенности организма русских людей снижают риск развития рака печени
12:05
Армия
Шойгу: Россия не имеет права проигрывать в развернувшейся против нее информационной войне
12:05
Общество
Уролог Орлов назвал боли в пояснице поводом для обращения к врачу
12:04
Происшествия
В Казахстане протестующие использовали радиостанции для координации действий
12:04
Политика
Пресс-служба Правительства Армении анонсировала видеоконференцию лидеров ОДКБ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В Ростовской области возрастет тариф на электроэнергию
Экономика
В Ростовской области возрастет тариф на электроэнергию
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Ростов-на-Дону, 9 января. Тариф на электроэнергию возрастет на 4% на территории Ростовской области с 1 июля текущего года. Об этом сообщили в региональной службе по тарифам.

В первом полугодии жители области будут платить по старым ценам, но в середине лета их ждет повышение тарифа на электроэнергию. Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, изначально по стране предусматривался тариф в 5%, но в Ростовской области он составит 4% от прогнозируемого уровня.

В службе по тарифам добавили, что при потреблении энергии в пределах социальной нормы, тариф останется одним из самых низких в ЮФО.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростовской области вырастут тарифы на водопроводную воду. Причем повысится оплата не только за кубометр потребляемой воды, но и за ее водоотведение. В первой половине года тариф за кубометр питьевой воды составит 45,8 рубля, а во втором полугодии планируется увеличение его стоимости до 47,36 рубля.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / В Ростовской области возрастет тариф на электроэнергию
ростовская область повышение тарифов цены на электричество
Комментировать