В Ростовской области возрастет тариф на электроэнергию

Ростов-на-Дону, 9 января. Тариф на электроэнергию возрастет на 4% на территории Ростовской области с 1 июля текущего года. Об этом сообщили в региональной службе по тарифам.

В первом полугодии жители области будут платить по старым ценам, но в середине лета их ждет повышение тарифа на электроэнергию. Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, изначально по стране предусматривался тариф в 5%, но в Ростовской области он составит 4% от прогнозируемого уровня.

В службе по тарифам добавили, что при потреблении энергии в пределах социальной нормы, тариф останется одним из самых низких в ЮФО.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростовской области вырастут тарифы на водопроводную воду. Причем повысится оплата не только за кубометр потребляемой воды, но и за ее водоотведение. В первой половине года тариф за кубометр питьевой воды составит 45,8 рубля, а во втором полугодии планируется увеличение его стоимости до 47,36 рубля.