Ростовского полицейского нашли мертвым после смены

Ростов-на-Дону, 6 января. Сотрудника отдела полиции №5 города Ростова-на-Дону нашли мертвым после смены. В пресс-службе регионального МВД смерть полицейского подтвердили.

Как сообщили ФАН в силовых структурах, страж закона был найден мертвым в частном домовладении на территории села Платоно-Петровка в Азовском районе. Его обнаружила супруга, которая и вызвала полицию. Никаких телесных повреждений на теле обнаружено не было. Смерть наступила приблизительно около полуночи 5 января. То, что умерший был сотрудником полиции, выяснилось уже после прибытия наряда полиции на место происшествия. В настоящее время выясняются все обстоятельства гибели полицейского.

Ранее ФАН рассказывал, как сотрудник полиции свел счеты с жизнью в городе Камень-на-Оби Алтайского края. У погибшего остались жена и двое несовершеннолетних детей. О происшествии сообщили местные СМИ.