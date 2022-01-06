Перепады температур могут уничтожить часть донских посевов

Ростов-на-Дону, 6 января. Бесснежная зима и частые перепады температур в Ростовской области поставили под угрозу существование озимых культур. Донские аграрии считают, в случае заморозков это может привести к гибели посевов.

На юге страны с определенной периодичностью в середине зимы складывается тревожная ситуация. Например, в 2018 году угроза гибели посевов сложилась в Волгоградской области, а в 2019 заморозки и отсутствие снега угрожали озимым Ростовской области и Краснодарского края.

В этом году на юге страны еще не было экстремальных морозов, но синоптики обещают их к концу января. Фермеры Ростовской области уверены, что посевы должны быть прикрыты. По их мнению, мороз рвет землю и повреждает корневую систему растений. Если поля останутся без снежного покрова, а температура воздуха опустится до -20, то часть урожая может пострадать.

Ранее ФАН рассказывал, как резкие перепады температуры негативно отразились на качестве дорожного покрытия в донской столице. Снег, который растаял в считанные часы, обнажил огромные ямы даже на главных городских проспектах, что потребовало от мэрии срочного реагирования, вплоть до капитального ремонта дорожного полотна.