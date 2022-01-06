Военных из Каменска-Шахтинского не будут отправлять в Алма-Ату

Ростов-на-Дону, 6 января. Об отправке в Казахстан одиннадцатой инженерной бригады из Каменск-Шахтинска Ростовской области в рамках ОДКБ, сейчас говорят многие СМИ и Telegram-каналы. Однако коллеги из 161.ru уверяют, что эта информация не соответствует действительности.

Им удалось побеседовать с начальником пресс-службы ЮВО Вадимом Астафьевым, который опроверг распространяющуюся в Сети информацию. По словам полковника Астафьева, никакой отправки военных из Ростовской области в Казахстан не было и нет. Причем, как пояснил военный, об этом даже не было речи.

Ранее ФАН рассказывал о массовых беспорядках в различных городах Казахстана. Участники протестов в Талдыкоргане подожгли здание администрации и повалили памятник бывшему казахстанскому лидеру Нурсултану Назарбаеву, разбив его на две части. Монумент был установлен всего пять лет назад.