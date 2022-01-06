Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 13:55
13:54
Происшествия
Подросток утонул в бассейне барнаульского санатория
13:53
Весь мир
В ООН обеспокоены захватом хуситами судна под флагом ОАЭ в Красном море
13:45
Экономика
Австрийцев удивило странное воздействие санкций США на концерн «Калашников»
13:44
Спорт
Швейцария предложила перенести зимние Олимпийские игры
13:44
Происшествия
Убийцы пятилетней девочки из Костромы снимали в общежитии комнату для свиданий
13:41
Общество
Огромные очереди за хлебом начали выстраиваться в Алма-Ате после ночных беспорядков
13:40
Общество
Ряд баров в центре Петербурга попался на нарушении ограничений по COVID-19
13:38
Происшествия
«Паровозик» из трех легковушек образовался на проспекте Энгельса в Петербурге
13:38
Политика
Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Чавушоглу ситуацию в Казахстане
13:35
Армия
Депутат Швыткин: операция миротворческих сил ОДКБ в Казахстане может занять месяц
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Военных из Каменска-Шахтинского не будут отправлять в Алма-Ату
Общество
Военных из Каменска-Шахтинского не будут отправлять в Алма-Ату
Федеральное агентство новостей  / 

Ростов-на-Дону, 6 января. Об отправке в Казахстан одиннадцатой инженерной бригады из Каменск-Шахтинска Ростовской области в рамках ОДКБ, сейчас говорят многие СМИ и Telegram-каналы. Однако коллеги из 161.ru уверяют, что эта информация не соответствует действительности. 

Им удалось побеседовать с начальником пресс-службы ЮВО Вадимом Астафьевым, который опроверг распространяющуюся в Сети информацию. По словам полковника Астафьева, никакой отправки военных из Ростовской области в Казахстан не было и нет. Причем, как пояснил военный, об этом даже не было речи.

Ранее ФАН рассказывал о массовых беспорядках в различных городах Казахстана. Участники протестов в Талдыкоргане подожгли здание администрации и повалили памятник бывшему казахстанскому лидеру Нурсултану Назарбаеву, разбив его на две части. Монумент был установлен всего пять лет назад.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Военных из Каменска-Шахтинского не будут отправлять в Алма-Ату
казахстан ростовская область юво спецборт отправка военных
Комментировать