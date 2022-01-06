Ростовская область вошла в пятерку антилидеров по детской смертности в России

Ростов-на-Дону, 6 января. Росстат опубликовал данные по детской смертности в регионах РФ за прошедший год. Согласно статистике, Ростовская область вошла в пятерку регионов-антилидеров, а по ЮФО заняла второе место — на первой строчке оказался Краснодарский край.

Согласно опубликованным данным, с января по ноябрь прошлого года Ростовская область потеряла 215 малышей, Краснодарский край — 219. В целом южный округ за 11 месяцев 2021 года лишился 716 детей. По сравнению с аналогичными показателями 2020 года, Ростовская область показала самый высокий прирост в ЮФО — 35 детских смертей.

В масштабах страны в тройку лидеров вошли Москва с 440 детскими смертями, Дагестан с 332 умершими и Московская область с 252 случаями гибели малышей.

Ранее ФАН сообщал, что по данным Росстата Ростовская область вошла в тройку лидеров по убыли населения в ЮФО. С января по ноябрь 2021 года эти показатели возросли на 24,8% по сравнению с аналогичными показателями 2020.