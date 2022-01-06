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Ростовчане собирают подписи за возврат водоканала в городскую собственность

Общество
Ростовчане собирают подписи за возврат водоканала в городскую собственность
Prt Scr youtube.com  /  ГТРК Дон-ТР

Ростов-на-Дону, 6 января. Ростовчане подписывают обращение к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы он разрешил проблему с городским водоканалом и помог вернуть его в собственность муниципалитета. Обращение появилось недавно на одной из интернет-площадок.

По мнению активистов, действующая в Ростове-на-Дону инвестиционная программа обязывает жителей вносить плату за подключение, что фактически финансирует чужой бизнес. 

«После того как «Ростовводоканал» стал акционерным обществом, а муниципалитет лишился контрольного пакета акций, простым горожанам стало просто некуда обращаться с проблемами водоснабжения. У коммерсантов разговор короткий: нет денег — нет воды!» — сказано в петиции.

Как стало известно ФАН, инициатором обращения выступила юрист Ирина Якымив. На примере владельцев квартир дома №91 по улице Черевичкина, она показала к чему привела приватизация водоканала. Дольщики этого многоквартирного дома до сих пор живут без воды. Однако водоканал требует 1,5 млн рублей за присоединение многоквартирного дома, несмотря на то, что деньги были внесены в стоимость квартир.

По мнению автора петиции, сейчас как никогда, у муниципалитета появилась возможность вернуть себе контроль над стратегическим объектом. 

Ранее ФАН рассказывал о задержании бывшего директора Ростовского водоканала Дмитрия Кубрака, который более месяца просидел в забаррикадированном кабинете. После того как гендиректор главного акционера «Ростовводоканала» — АО «Евразийский» — Герман Вишневский сменил совет директоров на предприятии и уволил гендиректора Дмитрия Кубрака, отдав пост нового руководителя Михаилу Поркшееву, уволенный директор отказался признать отставку и заперся в здании городского водоканала.

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