Новый самолет-локатор поставили конструкторы Ростеха в ВКС России

Ростов-на-Дону, 5 января. Новый модернизированный радиолокационный комплекс дальнего обзора и наведения А-50У получили ВКС России от дочерних структур госкорпорации Ростех. Как сообщает сайт организации, самолет сможет обнаружить новые типы летательных аппаратов и одновременно сопровождать большое количество целей.

Разработчиками нового самолета-локатора стали концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» и ТАНТК им. Г.М. Бериева. Как отмечают конструкторы, новый воздушный локатор сделан в рамках реализации масштабной программы по обновлению самолетов ДРЛО. В нем установлена новая электроника и новый пилотажно-навигационный комплекс, а также улучшена эргономика самой воздушной машины.

Как отмечает генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев, подобные самолеты являются летающими радарами с функционалом командного пункта управления. От их технической оснащенности зависит скорость обнаружения воздушных объектов противника, причем сегодня только Россия и США занимаются разработкой подобных систем.

Ранее ФАН рассказывал, как специалисты авиационной промышленности начали работы по созданию нового «самолета судного дня». Воздушное судно на базе пассажирского Ил-96 придет на замену Ил-80. Такие командные пункты могут использоваться в случае ядерной войны.