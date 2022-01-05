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Новый самолет-локатор поставили конструкторы Ростеха в ВКС России
Технологии
Новый самолет-локатор поставили конструкторы Ростеха в ВКС России
rostec.ru  /  ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация

Ростов-на-Дону, 5 января. Новый модернизированный радиолокационный комплекс дальнего обзора и наведения А-50У получили ВКС России от дочерних структур госкорпорации Ростех. Как сообщает сайт организации, самолет сможет обнаружить новые типы летательных аппаратов и одновременно сопровождать большое количество целей.

Разработчиками нового самолета-локатора стали концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» и ТАНТК им. Г.М. Бериева. Как отмечают конструкторы, новый воздушный локатор сделан в рамках реализации масштабной программы по обновлению самолетов ДРЛО. В нем установлена новая электроника и новый пилотажно-навигационный комплекс, а также улучшена эргономика самой воздушной машины.

Как отмечает генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев, подобные самолеты являются летающими радарами с функционалом командного пункта управления. От их технической оснащенности зависит скорость обнаружения воздушных объектов противника, причем сегодня только Россия и США занимаются разработкой подобных систем.

Ранее ФАН рассказывал, как специалисты авиационной промышленности начали работы по созданию нового «самолета судного дня». Воздушное судно на базе пассажирского Ил-96 придет на замену Ил-80. Такие командные пункты могут использоваться в случае ядерной войны.

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Все новости / Технологии / Новый самолет-локатор поставили конструкторы Ростеха в ВКС России
ростов-на-дону вкс россии ТАНТК им. Бериева самолет-локатор
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