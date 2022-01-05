Два водителя погибли при лобовом столкновении в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 5 января. В Зимовниковском районе Ростовской области на 16-м километре трассы «Волгодонск — Зимовники» в результате лобового столкновения ВАЗ-2110 и Hyundai Accent погибли оба водителя. Пассажиры автомобилей, в том числе двое детей, получили травмы и были доставлены в больницу.

Трагедия произошла, когда двигавшийся в сторону Волгодонска ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Hyundai Accent. В результате аварии оба водителя погибли на месте. Травмы различной степени тяжести получили три пассажира автомобиля Hyundai, среди которых было два ребенка: девочка девяти лет и восьмилетний мальчик. Вместе с ними в больницу была доставлена и сорокалетняя женщина.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить все обстоятельства данного инцидента.

Ранее ФАН рассказывал, как 1 января в станице Грушевской Аксайского района Ростовской области пьяный водитель сбил 35-летнюю женщину. От полученных травм пешеход скончался на месте.