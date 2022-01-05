В первые дни января в Ростове-на-Дону на линию вышло 55% от необходимого количества транспорта

Ростов-на-Дону, 5 января. Перевозчики донской столицы не соблюдают графики движения во время новогодних каникул. В первые дни января на линии вышло всего 55% от необходимого количества транспорта.

Такие данные озвучили в мэрии после того, как заместитель главы администрации Дмитрий Симков лично проверил работу городских перевозчиков. Основой для такого эксперимента послужили многочисленные жалобы ростовчан на отсутствие автобусов в праздничные дни.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что контроль за выходом подвижного состава осуществляется постоянно. По данным мониторинга спутниковой навигации ГЛОНАСС, фактический выход подвижного состава составляет порядка 55% от планового количества. Однако в настоящее время городской транспорт работает по расписанию выходного дня. Перевозчикам необходимо было обеспечивать выход подвижного состава в количестве 862 единиц из которых 255 должны были работать в двусменном режиме. Причина, по которой в праздники вышли на линию не все автобусы, кроется в нехватке водительского состава.

Ранее ФАН рассказывал о подорожании проезда в городском транспорте Ростова-на-Дону. Новые тарифы были приняты 13 ноября прошлого года. За проезд в автобусе при оплате транспортной картой ростовчане платят — 29 рублей, при оплате банковской картой — 30 рублей, а наличными — 32 рубля.