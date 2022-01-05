Старый аэропорт Ростова-на-Дону начнут застраивать в 2022 году

Ростов-на-Дону, 5 января. В нынешнем году донские власти начнут осваивать территорию старого Ростовского аэропорта. Об этом в процессе рабочей встречи губернатору региона Василию Голубеву сообщил его заместитель Владимир Окунев.

Чиновник отметил, что прежде чем приступить к застройке, необходимо проложить все необходимые коммуникации, именно таким станет новый коллектор, протяженностью в 6,5 километра. По его словам, сооружение обеспечит прием стоков от жилых домов Кировского и Пролетарского районов донской столицы, а также объектов, которые планируется возвести на территории бывшего аэропорта Ростова-на-Дону.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев также отметил важность создания инженерных коммуникаций на месте будущей застройки.

«Предстоит возвести большой объем жилья, деловой недвижимости. И начинать нужно с инженерной инфраструктуры. Основная задача — синхронизировать возведение жилья и социальных объектов, и для этого также необходима инженерная инфраструктура», — сказал губернатор.

В ходе диалога упомянули и крупный бюджетный инфраструктурный кредит в размере 7,2 млрд рублей, который для этих целей получит Ростовская область. Решение предоставить региону столь внушительный транш было принято в конце декабря прошлого года на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Ранее ФАН сообщал, что в донской столице может исчезнуть 250 охранных зон. С таким заявлением выступили представители общественной организации «Мой фасад» после того, как ознакомились с проектом объединенной охранной зоны от ГАУК РО «Донское наследие». По мнению активистов, это приведет к потере архитектурного облика старого Ростова-на-Дону.