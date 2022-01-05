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Две ростовчанки были задержаны в аэропорту за фальшивые тесты на коронавирус
Общество
Две ростовчанки были задержаны в аэропорту за фальшивые тесты на коронавирус
wikipedia.org  /  GennadyL/CC0

Ростов-на-Дону, 5 января. Две жительницы Ростовской области были задержаны в аэропорту «Платов» за предъявление поддельных тестов на коронавирус. Об этом сообщили в управлении МВД на транспорте по СКФО.

При регистрации на рейс две женщины 36 и 53 лет показали электронные сертификаты, которые оказались фальшивкой и отсутствовали в общей базе тестируемых. Полиция провела проверку и выяснила, что женщины вообще не сдавали никаких тестов. 

Теперь в их отношении возбуждены уголовные дела по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Максимальное наказание по этой статье предусматривает арест до 6 месяцев.

Ранее ФАН рассказывал о скандале с подделкой сертификатов о вакцинации от коронавируса в Курской области. По сообщениям СМИ, каждый третий документ, выданный в регионе, является фальшивым. 

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