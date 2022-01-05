Ростовская область вошла в тройку лидеров ЮФО по убыли населения

Ростов-на-Дону, 5 января. Убыль населения в Ростовской области с января по ноябрь 2021 года возросла на 24,8%. С такими показателями регион вошел в тройку лидеров в ЮФО, сообщается на официальном портале Росстата.

Согласно опубликованным данным, за 11 месяцев прошлого года Ростовская область потеряла 38 451 человек, что на 24,8% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Похожие показатели отмечаются в Краснодарском крае и Волгоградской области, которые распределили в тройке лидеров по убыли населения соответственно первое и третье места.

Наиболее высокая смертность отмечается в Краснодарском крае и в республике Адыгея, где за 11 месяцев прошлого года умерло на 25,4% больше людей, чем в 2020 году. Такой же рост смертности зафиксирован и в Калмыкии с показателем в 25,2%. Причем, как в Ростовской области, так и в республике Калмыкия, а также ряде Кавказских республик включая Ставропольский край, помимо естественной убыли населения зафиксировано и значительное снижение рождаемости, что негативно отражается на статистике округа в целом.

Ранее ФАН сообщал, что по данным аналитиков, показатели смертности в Ростовской области с января по август прошлого года составили 47 312 человек, что на 23,7% больше аналогичных показателей 2020 года. Согласно приведенным в документе данным, смертность в Ростовской области в два раза превысила показатели рождаемости, которые составили 23 566 человек.