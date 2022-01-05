Ростовский школьник воссоздал в Minecraft главные здания родного города

Ростов-на-Дону, 5 января. Ростовский школьник Даниил Б. построил в игре Minecraft часть родного города. К настоящему моменту он воссоздал из пикселей ростовский музыкальный театр, цирк, старый аэропорт, здания городской мэрии и областного правительства.

Как сообщает Telegram-канал don mash, увлечение Даниила началось еще в 2016 году, когда он построил в игре целое поселение. Периодически он бросал играть, но через какое-то время решил вспомнить свои умения и взялся за более сложный проект.

В конце лета прошлого года парень за две недели построил площадь Советов с аллеями, памятником и зданием областного правительства. Но это было только начало. За последующие несколько месяцев он воссоздал в игровой вселенной еще ряд ростовских зданий, а к февралю 2022 года, когда отмечается день освобождения донской столицы от немецко-фашистских захватчиков, Даниил воссоздаст мемориал Самбекские высоты.

Ранее ФАН рассказывал, как киберспортсмены TeamCIS построили в компьютерной игре Minecraft виртуальную копию центральной части Новосибирска. На создание цифрового двойника ушло три недели. Компьютерный город строили участники команды со всего мира.