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Перепады температур стали причиной разрушения ростовских дорог
Общество
Перепады температур стали причиной разрушения ростовских дорог
rostov-gorod.ru  /  Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 5 января. Перепады температур привели к разрушению дорожного покрытия на улицах донской столицы и город приступил к ямочному ремонту дорог. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В настоящее время дорожные службы, сотрудники ГИБДД и представители районных администраций, обследуют дороги на выявление дефектов, которые будут включены в план ремонта.

«С тремя подрядными организациями заключены договоры, направлены наряд-задания с адресами, по которым необходимо устранить дефекты асфальтобетонного покрытия на проезжих частях города», — сообщил градоначальник.

Растаявший снег обнажил огромные ямы даже на главных городских проспектах. За прошедший день городские социальные сети взорвались возмущением множества ростовчан, которые повредили свои автомобили. В некоторых районах города уже приступили к ямочному ремонту, а на заводах по производству асфальтобетонной смеси уже запущен производственный процесс.

Тем не менее синоптики обещают очередное похолодание. Аномальные январские +8, пришедшие на замену -5, как сообщал ФАН, к концу января могут смениться на -20. Выстоит ли ремонт, и как долго он продержится, покажет время.

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