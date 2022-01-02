Ростовскую область ожидают экстремальные морозы в конце января

Ростов-на-Дону, 2 января. Донские синоптики предупреждают о серьезном похолодании в регионе в первый месяц нового года. По данным регионального гидрометцентра температура воздуха может достигнут -22 градуса.

В первом месяце 2022 года в Ростовской области серьезно похолодает. Как отмечают синоптики, первая декада января будет богата на осадки. Дончан ожидает снег, мокрый снег и дождь. Средняя температура во второй декаде будет достигать от -1 до -7 градусов, в северных районах области столбик термометра может опуститься до -18 градусов.

Ощутимое похолодание придет в конце января. Температура воздуха опустится до -15, при прояснениях до -22. Среднедневная температура составит от -7 до -12.

Ранее ФАН рассказывал о погоде на второй день наступившего 2022 года в Петербурге. Как сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, столбики уличных термометров покажут от -7 до -9 градусов, а в Ленинградской области — от -6 до -11 градусов.