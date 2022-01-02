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Поезд Деда Мороза сделал остановку в Ростове-на-Дону
Общество
Поезд Деда Мороза сделал остановку в Ростове-на-Дону
rostov-gorod.ru  /  Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 2 января. Донскую столицу посетил Дед Мороз. До ворот Северного-Кавказа главный волшебник страны добирался на поезде, который вышел еще 23 декабря из Махачкалы. Как отметили в пресс-службе СКЖД, маршрут поезда пролегает через 36 городов нашей страны.

Ростовчане еще до приезда собрались на вокзале, чтобы лично принять участие в праздновании Нового года с полноправным хозяином праздника. Аниматоры и артисты подарили присутствующим не только хорошее настроение, но и возможность окунуться в мир зимней сказки. Гости посетили вагон с фото-купе, вагон-ресторан с блюдами северной кухни, вагон-лавку с сувенирами и сладостями и отправили письмо Деду Морозу.

Поезд Деда Мороза сделал остановку в Ростове-на-Дону
rostov-gorod.ru / Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Глава городской администрации Алексей Логвиненко уверен, что ростовчанам пришлась по душе эта традиция. Каждый смог почувствовать себя в новогодней сказке.

Проект холдинга «РЖД» «Поезд Деда Мороза» стартовал 5 декабря 2021 года. По сценарию Дед Мороз из Великого Устюга в празднично оформленном составе совершает путешествие по российским городам, поздравляет детей, дарит им новогоднее настроение и подарки.

Ранее ФАН рассказывал о самых необычных подарках, которые просили дети у Деда Мороза из Великого Устюга. Одним из самых необычных желаний ребенка на этот Новый год был русалочий хвост, а ребенок из Ростова-на-Дону попросил для мамы корову и мотокультиватор для земли.

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ростов на дону поезд деда мороза СКЖД
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