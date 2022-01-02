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Прямые рейсы в Баку из Ростова-на-Дону начнут курсировать с января
Общество
Прямые рейсы в Баку из Ростова-на-Дону начнут курсировать с января
pixabay.com  / 

Ростов-на-Дону, 2 января. Воздушные суда начнут курсировать между Россией и Азербайджаном с 21 января 2022 года, сообщают в министерстве транспорта Ростовской области.

Первый вылет назначен на 8:00 утра 21 января. Из аэропорта «Платов» в Баку отправиться рейс А4259. Он приземлится в столице Азербайджана в 11:10. Обратно в Ростов-на-Дону самолет отправится в 12:10 и уже в 13:15 приземлится в донской столице.

Кассы ростовского аэропорта уже приступили к реализации билетов. Стоимость перелета в одну сторону на одного человека без учета сборов начинается от 25 евро.

Ранее ФАН сообщал, что между самарской аэрогаванью Курумоч и воронежским аэропортом Чертовицкое начал курсировать прямой авиарейс. Как отмечают местные жители, билет за перелет стоит дешевле, чем проезд на поезде. 

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баку авиарейс ростов на дону
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