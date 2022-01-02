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Пьяный водитель насмерть сбил женщину под Ростовом
Происшествия
Пьяный водитель насмерть сбил женщину под Ростовом
ru.wikipedia.org  /  Roulex 45

Ростов-на-Дону, 2 января. Накануне вечером в станице Грушевской Аксайского района Ростовской области пьяный водитель сбил 35-летнюю женщину. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Как пояснили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, наезд на пешехода произошел в районе улицы Советской, когда водитель автомобиля Nissan, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зацепил женщину, идущую в попутном направлении по обочине. Полицейские выясняют все подробности произошедшего.

Ранее ФАН рассказывал, как авария с участием пятнадцати автомобилей на трассе М-4 парализовала движение в сторону Ростова-на-Дону. Все автомобили получили механические повреждения, жертв и пострадавших нет.

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