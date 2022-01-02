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Ростовский арбитраж отказался рассматривать иск по сохранению ипподрома
Общество
Ростовский арбитраж отказался рассматривать иск по сохранению ипподрома
РРО ВООПИиК  /  Александр Кожин

Ростов-на-Дону, 2 января. Арбитражный суд Ростовской области отказал в рассмотрении иска общества охраны памятников к комитету по охране объектов культурного наследия. Судебный спор касается ростовского ипподрома и длится с 2020 года.

Как сообщают представители общественных организаций, проблема противостояния кроется в признании ростовского ипподрома объектом культурного наследия. На общественном совете было решено включить ипподром в список ОКН, но комитет отказал. Сейчас противостояние продолжается.

По мнению руководителя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников и культуры Александра Кожина, статус объекта культурного наследия закрепленный за ипподромом сохранит его 120-летнюю историю, которая помнит военные парады, важных лиц, формирование и сборы полков народного ополчения во время ВОВ, а также содержание военнопленных.

Однако теперь судьба ростовского ипподрома будет решаться в очередном суде. Дело рассмотрит Кировский районный суд Ростова-на-Дону в 2022 году.  

Ранее ФАН рассказывал, как глобальная застройка уничтожает архитектурный облик Ростова-на-Дону. Левый берег, канатная дорога через Дон, возведение креативных пространств и строительство новых микрорайонов со всей необходимой инфраструктурой все чаще беспокоят горожан. 

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