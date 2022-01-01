В Ростовской области при пожаре погиб 46-летний мужчина

Ростов-на-Дону, 1 января. Чрезвычайное происшествие случилось днем в городе Шахты на переулке Дундича. При пожаре на площади в пять квадратных метров погиб мужчина.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, пожар возник по причине неосторожного обращения с огнем при курении. Причиной смерти стали многочисленные ожоги.

В ведомстве также добавили, что для тушения пожара привлекались две единицы спецтехники и восемь человек личного состава.

Ранее ФАН рассказывал, как при пожаре в центре Ростова-на-Дону на улице Тургеневской в огне погиб мужчина. Пламя распространилось на территории в 20 квадратных метров. К тушению пожара было привлечено 12 единиц техники.