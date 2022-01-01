Мужчина погиб при пожаре в центре Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 1 января. В центре донской столицы на улице Тургеневской во время пожара погиб человек. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, пламя распространилось на территории в 20 квадратных метров. К тушению пожара было привлечено 12 единиц техники и 38 человек личного состава. Причиной смерти 60-летнего мужчины стали ожоги.

Ранее ФАН сообщал, что за новогодние сутки в Ростовской области произошло 17 пожаров. Шесть в канун Нового года и одиннадцать после боя курантов. По информации МЧС области, это на 76% меньше в сравнении с аналогичными показателями прошлого года.