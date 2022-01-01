Более полутора тысяч ростовчан вышли 1 января на утренний забег

Ростов-на-Дону, 1 января. Утром, после встречи нового года, более полутора тысяч ростовчан приняли участие в забеге на 4 километра, который традиционно стартовал от парка им. Горького с маршрутом по улице Пушкинской.

В забеге приняли участие горожане всех возрастов. Некоторые бежали семьями, некоторые поодиночке, но зрители лучше всех запомнили бегунов в карнавальных костюмах.

instagram.com / @logvinenko_rnd

Как отметил в своем Instagram глава городской администрации Алексей Логвиненко, это мероприятие показывает, что сторонников здорового образа жизни в городе становится больше.

Ранее ФАН сообщал, что в новогоднюю ночь пятеро ростовчан, в том числе один ребенок получили травмы во время запуска фейерверков. Об этом рассказал Алексей Логвиненко, сославшись на данные травмпунктов.