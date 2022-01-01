Пятеро ростовчан получили травмы в новогоднюю ночь при запуске фейерверков

Ростов-на-Дону, 1 января. В новогоднюю ночь пятеро ростовчан, в том числе один ребенок получили травмы во время запуска фейерверков. Об этом на утренней планерке, сославшись на данные травмпунктов, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

По его словам, причина кроется в несоблюдении правил безопасности при запуске фейерверков. Он также отметил, что медицинские учреждения города работают в штатном режиме.

Ранее ФАН сообщал, что по данным регионального МЧС из-за запуска петард пострадал один человек, 48-летний житель Таганрога. Он получил травму ладони и обратился в больницу. Получив медицинскую помощь мужчина от госпитализации отказался.