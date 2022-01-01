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Житель Ростовской области оказал сопротивление при аресте и напал на полицейских

  /   Обновлено: 01 января 2022 14:54
Происшествия
Житель Ростовской области оказал сопротивление при аресте и напал на полицейских
Невские Новости  / 

Ростов-на-Дону, 1 января. Жителя села Покровское Неклиновского района Ростовской области обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти. Мужчина не только оказал сопротивление при задержании, но и напал на полицейских.

Как пояснили ФАН в пресс-службе регионального Следственного комитета, 28 декабря 2021 года обвиняемый был задержан полицией за причинение ножевых ранений женщине. При задержании мужчина оказал неповиновение и нанес удар ножом в область лица оперуполномоченному отдела полиции. Через некоторое время, находясь уже в отделении полиции для проведения следственных действий, он схватил ручку и ее острием нанес несколько ударов в лицо и шею следователю Неклиновского межрайонного следственного отдела.

В настоящее время 25-летнему мужчине предъявлено обвинение. Он заключен под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. 

Ранее ФАН рассказывал, как вооруженный автоматом мужчина напугал в новогоднюю ночь жителей таганрогской многоэтажки. Мужчина произвел несколько выстрелов и был задержан сотрудниками полиции.

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